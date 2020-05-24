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Sözcü

Loris Karius Almanya’ya geri dönüyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran Alman file bekçisi Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşma noktasında.

09:55 -
Haberler Almanya Bundesliga
Loris Karius Almanya’ya geri dönüyor

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool’da kalamayacak.

Goal’ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş’ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

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