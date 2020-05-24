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Sözcü

Liverpool’a örnek! Celtic şampiyonluğunu evde kutladı: Sanal parti!

İskoçya Premier League'in tescil edilmesiyle üst üste dokuzuncu kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Celtic, corona virüsü sürecinde zaferini sanal ortamda düzenlediği bir canlı parti ile kutladı. Oyuncular, teknik heyet, eski Celtic yıldızları ve ünlü Celtic taraftarlarının katıldığı kutlama, 30 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmayı bekleyen Liverpool için de örnek teşkil edecek şeklinde yorumlar yapıldı!

SKOR DIŞ HABER
15:54 -
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Corona virüsü pandemisi sürecinde taraftarlar futbola, statlara hasret kalırken aynı şekilde futbolcular da tribünleri dolduran seyircilere ve bütünleştikleri taraftarlara özlem duyuyor.

Bunun etkisini yaşayan kulüplerden biri de tescil edilen İskoçya Premier League’de şampiyon ilan edilen Celtic. Üst üste dokuzuncu kez zafere ulaşan yeşil-beyazlılar kutlamalarını sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirdi.

Düzenledikleri sanal bir partiyle şampiyonluğu kutlayan Celtic, oyuncuların ve teknik heyetin evlerine şampiyonluk kupasını götürdü. Celtic TV, YouTube, Facebook ve Twitter ortak yayınında taraftarlar da kutlamalarını evde yaparak coşkuya katıldı.

Scott Brown, Leigh Griffiths, Callum McGregor ve Fraser Fortster gibi oyuncuların yanı sıra hem futbol dünyasından hem de futbol dünyasının dışından ünlü Celtic taraftarları da kutlama yayınına da katıldı.

30 yıl sonra elde etmeye çok yaklaştıkları şampiyonluğun böyle bir döneme denk gelecek olmasıyla kara kara düşünen Liverpool için de bir örnek oluşturan yayının yanı sıra sosyal medyada da #9InaRow (üst üste dokuz) etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Efsanevi şarkıcı Sir Rod Stewart’ın yanı sıra Liverpool’un stoperi Virgil van Dijk, Lyon’un golcüsü Moussa Dembele gibi eski Celtic oyuncuları da kutlamaya katıldı.

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