Liam Gallagher, City formasıyla ilgili attığı tweet’i sildi! ‘Wuhan’a gönderin’

Oasis grubunun eski üyelerinden Liam Gallagher, Manchester City’nin yeni forma tasarımıyla ilgili attığı tweet’i gelen tepkiler üzerine sildi. Gallagher, City’nin 2020/21 formasını tasarlayan kişinin ilk uçakla (corona pandemisinin yayılma merkezi olan) Wuhan’a gönderilmesi gerektiğini yazdı.

Yarattığı ikonik kıyafetler ve tarzıyla da tanınan rock yıldızı, tweet’i “Forma satın alanların da aynı uçağa binmesi gerekir’ diyerek bitirdi.

City’nin yeni formaları geçtiğimiz günlerde sızdırılmış, formaların 1990’larda yükselişte olan Brit pop müzik akımından ilham aldığı belirtilmişti. Gallagher’ın kurduğu Oasis de bu akımın öncülerindendi. Aynı zamanda City taraftarı olan 47 yaşındaki yıldız, tweet’i sildikten sonra gelen sorulara sadece “ha ha ha” diye yanıt verdi.

Bazı Twitter kullanıcıları renkli bir tarza sahip olan Gallagher’ın kendi takımının formasında ‘basitlik’ beklemesini eleştirirken Manchester City taraftarlarının büyük bölümü ise forma dizaynından memnun değil. Bir taraftar Twitter’a, “Cidden Puma neden kırık cam ve mikroskop altındaki hücreler gibi görünen forma tasarlamanın iyi bir fikir olduğunu düşündü? Daha az insana forma satmak iyi bir gelir modeli değil” derken bir başka kullanıcı, “James May gibi görünmek istemiyorum” yazdı.

Ancak karşı görüşler de dile getirildi: “Bu ilk zamanda nefret edilip 10-20 yıl sonra herkesin almak için sıraya gireceği formalardan.”

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