Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu

Fuji TV ve Netflix ortak yapımı Terrace House Tokya’da rol alan Japon güreşçi Hana Kimura, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz belli olmayan Hana Kimura’nın, sosyal medya yaptığı son paylaşım “Seni seviyorum. Sana uzun ve mutlu yıllar diliyorum. Özür dilerim” oldu. 22 yaşındaki güreşçi, paylaşımında kedisiyle birlikte olan fotoğrafını kullandı. Hana Kimura, son dönemde sosyal medya kullanıcılarının lincine maruz kalmıştı.

Sosyal medyada uğradığı linç nedeniyle hayatına son verdiği düşünülen Hana Kimura’nın bir başka mesajında da “Her gün saldırgan nitelikte yüzlerce düşünce… Bunların beni yaralamadığını söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşça kalın” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Hana Kimuıra’nın ölümü, güreş organizasyonu Stardom Westling tarafından da onaylandı. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada “Stardom hayranlarına üzüntüyle bildirmek isteriz ki güreşçimiz Hana Kimura hayatını kaybetti. Lütfen ailesinden ve arkadaşlarından dualarını eksik etmeyin. Bu zorlu dönemde vereceğiniz destek için minnettarız” denildi.

Hana Kimura’nın ölümü güreş dünyasını da yasa boğdu. Eski ünlü güreşçi Mick Foley, genç sporcunun ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldığını belirterek “Hana Kimura 22 yaşındaydı. Şu akıllarda yer etsin ki hayatın sınırlarını aşan biriydi. Online zorbalık yaşamın bir parçası olmamalı. Tabi ki ölüme de neden olmamalı. Huzur içinde uyu” paylaşımında bulundu.

Hana Kimura was 22.

Please let that sink in…22. She had her whole life in front of her.

Online bullying should not be part of life. It damn sure should not be part of death.

Hana Kimura was 22. #RIPHanaKimura pic.twitter.com/xKTBYzaoIt

