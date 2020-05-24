Flaş iddia: ‘Usain Bolt, baba olmadan iki gün önce benden seksi fotoğraflar istedi’

Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Shari Halliday adlı 22 yaşındaki model, Bolt’un, hayat arkadaşı Kasi Bennett doğum yapmadan iki gün önce kendisinden seksi fotoğraflar istediğini iddia etti.

Bolt’un mesajlarda adeta yalvardığını ifade eden Shari, iç çamaşırlı iki tane fotoğrafını gönderdiğini söylerken fotoğraflar üzerine “Çok seksisin, yemin ediyorum…” mesajını gönderen Bolt’un bir sevgilisinin olduğunu ve baba olma arefesinde olduğunu bilmediğini ifade etti.

Bolt’un baba olduğunu Jamaica Başbakanı Andrew Holness’ın ‘tweet’inden öğrendiğini söyleyen genç kadın “Ailesine konsantre olması gerektiğini düşünüyorum ve başka kadınlara mesaj atmaktan ne anlıyor, aklım almıyor. Baba olduğunu öğrendiğimde şok oldum ki bir partneri olduğunu da bilmiyordum. Sanırım insanlarla ilgili daha iyi araştırma yapmalıyım” dedi.

Aktif spor yaşamını noktalayan 33 yaşındaki sprinter, 29 yaşındaki sevgilisi Kasi Bennett’in romantik fotoğrafını paylaştıktan iki hafta sonra İngiltere’de Shari’yi kaldığı otele davet etmiş. Haberi derleyen The Sun, bu mesajlaşmalardan günler sonra Bolt’un, Sevgililer Günü dolayısıyla Kasi ile olan bir fotoğrafını paylaştığının altını çizdi.

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Mesajlaşma iddiasında bulunan Shari, Bolt’la geçen yaz Londra’da tanıştığını anlattı. Shari, “Ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydık, benimle konuşmaya başladı ve bana güzel olduğumu söyledi. Biraz sohbet ettik, oldukça çekingen ve vakurdu ancak özgüveni de yerindeydi. Bir ilişkisi olduğunu söylememişti.

İkili, karşılıklı telefon numarası alışverişi yaptıktan sonra kalkmak isteyen Shari, Bolt’un rekorlar kıldığı günleri hatırlatan bir atakla karşı karşıya kaldığını anlattı!

‘Öpüştük ancak evime döndüm…’

Shari, kalkacağı esnada bir araç çağırmak için yeltendiğinde telefonunu Bolt aldı ve bir arkadaşını çağırdı. Shari evine götürüleceğini sanarken araç ikiliyi Bolt’un kaldığı otele götürdü. Shari o anları şöyle anlattı: “Bir şaka yaptığının farkındaydım gülüyorduk, komikti de. Zorla otele götürülmüş gibi hissetmedim. Öpüştük ancak onunla kalmadım bir süre sonra evime döndüm.”

Ekim 2019’da yeniden aynı gece kulübünde buluşan ikili bir şeyler içip sohbet etti. Shari bir kez Noel öncesinde bir kez de şubat ayında kendisi ile mesajlaştığını öne sürdü.

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Genç kadın şöyle devam etti: “Benimle konuşmayı sürdürünce şaşırdım ve sanırım hoşuma da gitti. O çok büyük bir yıldız ve bana yazılmayı sürdürmesini beklemiyordum.

‘Neden ben’ diye düşündüm, buluşamayınca haya kırıklığına da uğramıştım ancak bazı mesajlarında şaşırıyordum. Çok cesur ve arsızdı.”

View this post on Instagram A Week Ago #BabyBolt A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Mar 15, 2020 at 1:37pm PDT

Ancak buna rağmen bu süreçte zaman zaman onu düşündüğünü de söyleyen Shari, ilişkisi olduğunu ve baba olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Daha önce futbolcu sevgilileri de olduğunu söyleyen Shari, “Bu üst düzey sporcular dünyanın en iyisi olduğunu zannediyorlar ve kendilerinden başka bir şey düşünmüyorlar” dedi.