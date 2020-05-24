Fenerbahçe Riva’da kampa girecek

Fenerbahçe corona virüsü tedbirleri kapsamında kamp tesislerini değiştirecek…

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde odaların iki kişilik olması ve tesislerin bir bölümünde de tadilat olması nedeniyle yönetim corana virüsü önlemleri kapsamında tesislerde kamp yapmama kararı aldı.

TOPUK YAYLASI’NDA ZEMİN BOZUK

Futbolcuların önlemler kapsamında tek kişilik odalarda kalması gerekiyor. Topuk Yaylası'ndaki tesislerindeki sahaların zemini ise kış aylarında bozulduğu için şu anda antrenman yapmaya müsait olmadığı için yönetim böyle bir karar aldı. Yönetim federasyonla temasa geçti ve federasyonun da onay vermesiyle Riva kampı kesinlik kazandı.