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Sözcü

Cenk Tosun’dan Türkiye’ye Sözcü aracılığıyla Ramazan Bayramı mesajı!

Milli golcümüz Cenk Tosun, Sözcü aracılığıyla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Cenk Tosun, "Pandemi sürecini ülkece iyi bir şekilde geçiriyoruz. Her şey çok daha iyi olacak umarım. Bu vesileyle Türk halkının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
13:16 -
Haberler Futbol
Cenk Tosun’dan Türkiye’ye Sözcü aracılığıyla Ramazan Bayramı mesajı!

Kariyerini Premier League’de sürdüren milli golcümüz Cenk Tosun, Sözcü aracılığıyla Türk halkına bayram mesajı yolladı.

Tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sürecini ülkece iyi bir şekilde geçiriyoruz. Her şey çok daha iyi olacak umarım. Bu vesileyle Türk halkının Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

Bonservisi Everton’da olan Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Everton’dan bir diğer Premier League ekibi Crystal Palace’a kiralık olarak gitti. Burada talihsiz bir sakatlık geçiren ve çapraz bağlarından bir operasyon geçiren Cenk, Premier League’in de askıya alınmasıyla kulübü Everton’a döndü.

Cenk Tosun, Milli Takım’ın Euro 2020 vizesi aldığı eleme sürecinde 5 gole imza attı.

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Son güncelleme: 13:22 24.05.2020