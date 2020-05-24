Carles Puyol’dan Radamel Falcao paylaşımı

İspanya ve dünya futbolunun unutulmaz savunmacılarından Carles Puyol, Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’yu övdü.

Instagram hesbından bir paylaşım yapan Puyol, Falcao ile mücadeleye girdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve “Durdurmaktan en çok zorlandığım forvet” notunu yazdı.

İspanyol efsanenin bu fotoğrafının altına her iki oyuncuyla birlikte oynayan bir başka süper star Cesc Fabregas da yorumda bulundu ve “Ne savaştı” mesajını yazdı.

Falcao, 2011- 2013 yılları arasında Atletico Madrid'de oynarken Barça'ya karşı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.