Bournemouth açıkladı: ‘Bir oyuncumuzda corona virüsü tespit edildi’

Premier League yönetimi 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde yapılan 996 testin sonucunda iki kişide corona virüsüne rastlandığını açıklarken bu açıklamanın ardından Bournemouth, corona virüsü tespit edilen iki kişiden birinin takımda forma giyen bir oyuncu olduğunu açıkladı.

Bournemouth oyuncunun ismini açıklamazken lig protokolüne göre virüs taşıyan ismin yedi gün boyunca evinde karantinaya gireceğini belirtti.

Yapılan açıklamada “AFC Bournemouth, kulüpte yapılan ikinci testler neticesinde oyuncularından birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “Premier League’in antrenmanlara dönüşe yönelik düzenlemelerinin kulübümüz tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesiyle, antrenman sahası; haftada iki kez COVID-19 için test edilmeye devam edecek oyuncular ve personelimiz için güvenli bir çalışma ortamı olmaya devam ediyor” dendi.

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Salı gününden itibaren antrenmanlara dönen Premier League kulüplerinde bugüne kadar 8 vaka tespit edildi. Watford’dan Adrian Mariappa ve bir Bournemouth oyuncusu Covid-19’a yakalanan iki futbolcu oldu. Aynı zamanda Burnley asistan menajeri Ian Woan da corona virüsüne yakalandığı açıklanan isimler arasında yer aldı.

Mart ayından beri askıya alınmış olan Premier League’in haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor. Net bir tarih henüz verilmezken Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 250 bini aşkın vaka tespit edildi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bini geçti.