Bir tecavüz skandalı daha! ‘Premier Lig futbolcusu ve arkadaşı…’

İngiltere’de bir başka futbolcu daha tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Chelsea’de forma giyen Callum Hudson-Odoi’den sonra bu kez de ismi açıklanmayan bir Premier Lig futbolcusu, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlandı. Olay gecesini anlatan kadın, birden fazla kişinin tecavüzüne uğradığından şüphelendiğini ve içeceğine uyuşturucu karıştırılmış olabileceğini söyledi.

Yasal nedenlerden dolayı ismi gizli tutulan kadın, İngiltere’de yayınlanan Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig’de forma giyen bir futbolcunun evine gitti. Karantina günlerinde düzenlenen partiye katılan kadın, sadece iki bardak alkol almasına rağmen, ertesi sabah uyandığında gece ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

İçkisine uyuşturucu karıştırılmış olabileceğini belirten kadın, sabah uyandığında yatakta çırılçıplak olduğunu ve bacaklarında çizikler bulunduğunu anlattı. Bir futbolcu ve arkadaşının da, hemen yanında çıplak bir şekilde yattığını belirten kadın, neler yaşandığını sorduğunda ise “Gece seninle seviştik” şeklinde bir yanıt aldığını belirtti.

Daireden hemen ayrıldığını ve polise gittiğini söyleyen kadın, “Premier Lig futbolcusu ve arkadaşı bana tecavüz etti” diyerek iki isimden de şikayetçi oldu.

İLGİLİ HABER Skandal! Odoi`nin gözaltına alındığı gecenin polis raporu ortaya çıktı