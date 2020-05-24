Armand Traore: ‘Beni Fenerbahçe ile kandırdılar’

2018’de Çaykur Rizespor’a transfer olduğunda ses getiren Armand Traore, Fransa basınına verdiği bir röportajda Türkiye’de yaşadıklarına dair çarpıcı detaylar verdi. Karadeniz ekibinde yaşadıkları için “Yaptıkları beni paramparça etti” diyen Traore, Fenerbahçe’ye transfer olma vaadiyle kandırıldığını söyledi.

2007 yılında altyapısında yetiştiği Arsenal formasıyla profesyonel olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Portsmouth, Juventus, QPR, Cardiff gbi kulüplerde forma giydi. Fransa basınına konuşan ve 2018’de Rizespor’a transferiyle ilgili açıklamalar yapan Traore, “İngiltere’den sonra Rizespor’a imza attım. Onlar bana bir hayal sattı, bana 1 sezon sonra, takıma iyi katkı verirsem, Fenerbahçe’ye gidebileceğimi söylediler. Kandırıldım” ifadelerini kullandı.

Rize’de kadro dışı kaldığı dönemi anlatan Traore, “Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler. Ailem İngiltere’deydi ve bu zorlu bir durumdu. Avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim” dedi.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle devam ettirdi:

“ORADA KARİYERİMİ DARMADAĞIN ETTİM”

“Bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı istediler. Ailemi görmek için gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.”

“KİMSE BANA ŞANS VERMEZSE DİYE…”

“Tanrı’ya şükürler olsun ki, Neil Warnock beni Cardiff’e çağırdı. İmza attım,48 saat sonra istifa etmeye karar verdi. Yerine gelen antrenör de benim gitmeme karar verdi. Devre arasından beri kulüp arıyorum. Kimse bana bir şans vermezse diye, boksa başladım. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Çok fazla koşuyorum, haftada 2-3 kez topla çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum, egom yok, çalışıyorum. Evde kalıp, başka oyuncuların oynadığını izlemek, beni sinirlendiriyor.”