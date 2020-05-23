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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten Gökhan Töre ve Beşiktaş açıklaması

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, Gökhan Töre ve Thievy Bifouma'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi. Radyospor'a konuşan Gevrek, "Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz" dedi.

10:31 -
Haberler Beşiktaş
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten Gökhan Töre ve Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk Yeni Malatyaspor oyuncuları Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında Başkan Adil Gevrek’ten flaş bir açıklama geldi.

Radyospor’a konuşan Gevrek, “Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz. Gökhan Töre’nin sözleşmesinde opsiyon var” diye konuştu.

‘Sergen Yalçın zor bir dönemde geldi ama başarılı olacaktır’

Adil Gevrek ayrıca, “Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Beşiktaş’ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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