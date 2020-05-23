Tyson Fury, Anthony Joshua maçı için mesajını verdi! ‘Her şey yolunda giderse…’

Tyson Fury, Anthony Joshua ile bir maç yaparak boksseverlerin hayalini gerçeğe dönüştürmek istediğini söyledi ancak öncelikle kendisinin ve Joshua’nın bu maça çıkabilmek için rakiplerine odaklanmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Fury, üç ay önce WBC’de ağır sıklet kemerini Deontay Wilder’ı yedinci rauntta mağlup ederek kazanmış, Anthony Joshua ise IBF, WBA, WBO ve IBO kemerlerini Andy Ruiz Jr’ı mağlup ederek yeniden kazanmıştı.

Joshua’nın 20 Haziran’da yapılması planlanan ancak corona virüsü nedeniyle ertelenen maçta bir numaralı meydan okuyucu olan Kubrat Pulev’e karşı kemerlerini korumak zorunda.

Fury, Wilder’ı yenmek zorunda

Bu yılın sonuna doğru Fury ise Wilder’la yeniden karşı karşıya gelecek. Fury, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Joshua ile karşılaşabilmesi için önce Wilder’ı yenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Fury, “Bu yıl yeniden Wilder’la kapışacağız. O da Pulev’e kaybederse bu ihtimalden uzaklaşmış oluruz. Ağır sıklet boksta dereyi görmeden paçaları sıvayamazsın, maç maç gitmek gerekir” dedi ve ekledi:

“Her şey yolunda giderse, tanrının izniyle, Joshua ile büyük bir dövüş için karşılaşacağız ve taraftarlara istediklerini vereceğiz özellikle Britanyalı taraftarlara…”