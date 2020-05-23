Teniste alternatif turnuva! Djokovic’in hayali gerçekleşiyor…

Son olarak dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic Balkan bölgesindeki tenisçilerin katılabileceği bir dizi karşılaşma düzenleme fikrini ortaya attı.

Mart ayının başlarından bu yana teniste sezon askıya alınmış bir şekilde dururken seyahat engelleri yüzünden yeniden başlamak için en erken tarih olarak ağustos ayı öngörülüyor.

Djokovic’in böyle bir dönemde ortaya attığı yeni turnuvada maçların 13 Haziran ve 5 Temmuz arasında oynanması planlanıyor. #AdriaTour adı verilen organizasyonun başlangıç şehir olarak Belgrad belirlendi.

Avusturyalı dünya üç numarası Dominic Thiem, dünya 19 numarası Bulgar Grigor Dimitrov da turnuvaya katılacaklarını açıkladı. Djokovic turnuvada Boşnak tenisçi Damir Dzumhur’la Saraybosna’da karşılaşacak.

Hırvatistan’ın Zadar şehri ve Bosna Hersek’in Banja Luka şehri ile Karadağ’dan bir şehir organizasyona ev sahipliği yapacak olan diğer lokasyonlar.

Bu yıl çıktığı 18 maçın hepsini kazanan Djokovic, Twitter’da “Bunu gerçekleştirebileceğimiz ve bölgedeki insani yardım projelerini destekleyebileceğimiz için çok minnettarım” diye konuştu.