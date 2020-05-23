Sadi Tekelioğlu: ‘Kaleci seçmedim başkan seçildi’

Sadi Tekelioğlu denince hem Trabzonspor hem de altyapı akla gelir. Şu anda 3. Lig 1. Grup ekibi Artvin Hopaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Türk futboluna sayısız yıldız kazandırdı. Onu kimi zaman seri penaltılarla Galatasaray'ı 18-17 yenen Gençlerbirliği Teknik Direktörü kimi zaman da Uğurcan, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ü çocukluktan yıldızlığa taşıyan idealist hoca olarak gördük. İşte Sadi Tekelioğlu'nun SÖZCÜ'ye özel açıklamaları.

AYAKLARINA SIKTILAR!

“Dört büyük kulüp kendi ayağına sıktı. Bir başka deyişle bindikleri dalları kestiler. Artık 3-5 milyon Euro'luk transferler hayal. Büyüğü, küçüğü tüm kulüpler artık yarışmak için değil yaşamak için savaşacak. ‘Gençleri oynattım' diye kimse kendine pay çıkarmasın. Trabzonspor, mecburiyetten oynattı. Ama 2015'in ardından altyapıdan bir tane oyuncu çıkaramadı. Koronadan sonra çaresizliğin çaresi artık altyapı olacak. Aksi takdirde kulüplerin yaşaması imkânsız.

İLK SORU: MAÇ SKORU

Elimizde iyi altyapı hocaları var. İşe idealist başlıyor. Ama 14, 15 veya 17 yaş takımlarında iki maç kaybetse ‘Sen bu işi yapamıyorsun' diyerek gönderiliyor. Bu genç antrenörlere ilk soruları ‘Maç kaç kaç bitti' oluyor. Bunun benzerini Trabzonspor A Takımı'nda yaşadım. Yöneticiler ‘Gençler zaten elimizde. Yabancılara çok para verdik. Sen onları oynat' diyordu. Ama 2-3 milyon Euro'ya oynayanlar artık 1 milyon Euro'yu zor bulacak.

SOSYAL MESAFE OLMAZ!

Artvin Hopaspor, 3. Lig ekibi. Bu ligde 53 takım var. ‘Sosyal mesafeye uyun' deniyor. Bizim özel uçağımız mı var? Otobüse doluşup gideceğiz. 5 yerde mola vereceksin. Yemek yiyeceksin. Bunun garsonu, şoförü, muavini var. Soyunma odamız 7-metrekare. Biz şunu önerdik: Sadece play-off hattındaki takımlar oynasın. Tarafsız sahada 2 maç yerine 1 maçla 2. Lig'e çıkanlar belli olsun. Buna federasyon da sıcak baktı.”

KALECİ SEÇMEDİM BAŞKAN SEÇİLDİ

“Trabzonspor’da çalıştığım dönemde kaleci sıkıntısı yaşıyoruz. Akçaabat Yıldızspor'da dönemin teknik direktörü Kenan Kaba'ya ‘Elinde kaleci var mı' diye sordum. ‘Var' dedi. Kaleci adayımız top ağlara gidiyor, ondan sonra atlıyor. Beğenmedim. Almadığım o kaleci önce Beylikdüzü ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu! Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce görüştüğümüzde ‘Benim futbol hayatımla oynadın' diye takıldı!”

LEMİ ÇELİK’E OSMANLI TOKADI

“Lemi Çelik'in eniştesiyim. Ablası, eşim. 14-15 yaşında Akçaabat'tan geldi. Genç milli takıma gidip gelince tavırlar değişti. Havalara girdi. Bir maçta ‘Isın, oyuna gireceksin' dedim, hareketler yaptı. Bir patlattım! Yüzünde iz oluştu. Eve gittiğinde sorulunca ‘Top çarptı' diye yanıt vermiş. Ben de ‘Top çarpmadı ben çarptım' dedim. Zalad'ın üzerine fil gibi düştüğü o talihsiz sakatlığı yaşamasa uluslararası çapta bir futbolcu olurdu.”

SERGEN BAŞARILI OLDU

“Glecekte başarılı olacağını düşündüğüm tek teknik direktör Sergen Yalçın. Oyuncu ya da teknik adam, bu konuda şu ana kadar hiç yanılmadım. Sergen'in kimseye eyvallahı yoktur. Yetenekli bulsun 18 yaşındaki futbolcuyu düşünmeden sahaya sürer. Oyunu çok iyi okur ve zekidir. Milli takımın başına da bir gün geçecektir. Şenol Hoca da Türkiye'nin en dürüst hocasıdır. Özel bir insandır. Kimsenin arkasından film çevirmez.”