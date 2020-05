Paul Pierce maçta tükürdüğünü itiraf etti

Bu hafta başında eski Boston Celtics yıldızı Paul Pierce, tarihin en iyi beş oyuncusu sıralamasına LeBron James’i almamış ve büyük tepki almıştı.

Bunun ardından efsane yıldız ESPN için hazırladıkları bir programda Cleveland Cavaliers ile oynadıkları playoff serisinde Cavs’in bench bölümüne doğru tükürdüğünü açıkladı.

Eski takım arkadaşı Kendrick Perkins ile birlikte eski basketbolcular Jalen Rose ve Jay Williams’ın da bulunduğu programda davranışını bu sözlerle itiraf etti:

“James’le baya sıkı bir çekişme içindeydik ve bir noktada kafa kafaya gelmiştik. Bir ben, bir o atıyordu. Cavs bench’i de bana sürekli bir şeyler söyleyip bağırıyordu. O zamanlar sosyal medya olmadığı için şanslıyım çünkü ‘İşte bu yüzden parkede değil bench’tesiniz’ dedim ve dönüp onlara doğru tükürdüm. Birine denk geldi mi bilmiyorum. Ama o yöne doğru tükürdüm. Sosyal medya olsaydı bu fark edilir ve ceza alırdım.”

Pierce’ın kariyerinde bir, James’in ise üç şampiyonluğu bulunuyor. Cavs formasıyla playofflarda Celtics’i mağlup etme başarısı gösteremeyen James, Miami Heat’e transfer olduktan sonra Celtics’e seri kaybetmemişti.

“I’m glad social media wasn’t out then because I spit at they bench. I probably would’ve got fined.” @paulpierce34 confirms @KendrickPerkins‘ story that him spitting toward the Cavs bench started his beef with LeBron. pic.twitter.com/k1DbLKhcQq

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2020