Osmanlıspor’da corona virüsü vakası!

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor´da bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele COVID-19 testi yapıldığını belirterek, “Testler sonucunda bir çalışanımızda COVID-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.