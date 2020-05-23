SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Nenad Bjelica: ‘Fenerbahçe beni Haziran´da istiyor, ama…’

Nenad Bjelica, Fenerbahçe´nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.

15:03 -
Haberler Fenerbahçe
Nenad Bjelica: ‘Fenerbahçe beni Haziran´da istiyor, ama…’

Dinamo Zagreb’ten ayrılan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

RTL’ye konuşan Bjelica, “Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa’nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye’deki corona virüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor” ifadelerini kullandı.

‘ALİ KOÇ iLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜK’

Hırvat teknik adam daha öncede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü açıklamıştı Bjelica , “İlk iki görüşme daha bilgilendiriciydi, son görüşmemizde tüm şartları konuştuk. Başkan Ali Koç, Türkiye'nin en güçlü insanlarından birisi” şeklinde konuşmuştu.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Bjelica, “Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Ancak herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir anlaşma yok” ifadelerini kullanmıştı.

Corona Fenerbahçe Nenad Bjelica sözleşme transfer
Son güncelleme: 15:07 23.05.2020