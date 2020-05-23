Nenad Bjelica: ‘Fenerbahçe beni Haziran´da istiyor, ama…’

Dinamo Zagreb’ten ayrılan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

RTL’ye konuşan Bjelica, “Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa’nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye’deki corona virüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor” ifadelerini kullandı.

‘ALİ KOÇ iLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜK’

Hırvat teknik adam daha öncede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü açıklamıştı Bjelica , “İlk iki görüşme daha bilgilendiriciydi, son görüşmemizde tüm şartları konuştuk. Başkan Ali Koç, Türkiye'nin en güçlü insanlarından birisi” şeklinde konuşmuştu.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma aşamasında olduğunu söyleyen Bjelica, “Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Ancak herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir anlaşma yok” ifadelerini kullanmıştı.