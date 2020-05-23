NBA efsanesi Patrick Ewing, corona virüsüne yakalandı

New York Knicks’in ve NBA’in unutulmaz pivotlarından olan efsanevi isim Patrick Ewing, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Şu an Georgetown University’nin başantrenörlüğünü yapan 57 yaşındaki Ewing, virüsün herkese bulaşabileceğine dikkat çekmek için bunu açıkladığını belirtti.

Kişisel Twitter hesabından “Covid-19 testimin pozitif çıktığını paylaşmak istiyorum” şeklinde bir paylaşımda bulunan Ewing, şu ifadeleri kullandı:

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“Bu virüs ciddi ve hafife alınmamalı. Herkesi güvende kalmaya, kendinize ve sevdiklerinize dikkat etmeye teşvik etmek isterim.”

Georgetown Athletics’ten yapılan açıklamaya göre yerel bir hastanede tedavi gören ve izole edilen Ewing, takım içindeki ilk ve tek pozitif vaka oldu.

İlk sıradan seçilmişti

1985 NBA Draft’inde 1. turda 1. sıradan New York Knicks tarafından seçilen ve 1985’ten 2000 yılına kadar Knicks forması giyen Ewing, 1986’da ‘yılın çaylağı’ seçildi, 11 kez All-Star oldu ve kariyerini 21 sayı, 9.8 ribaund ve 2.4 blok ortalamasıyla tamamladı.

Hiç şampiyonluk yaşamamış en iyi oyuncular arasında gösterilen Ewing, Barcelona 1992’de boy gösteren unutulmaz Dream Team’in (Rüya Takım) de bir parçasıydı. New York Knicks efsanenin 33 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Oyunu değiştiren ve parkelere damga vuran yıldızlar arasında yer alan Patrick Ewing 2008’de bireysel olarak, 2010’da ise Dream Team’in bir parçası olarak Hall of Fame’e (Şöhretler Müzesi) girmeyi başardı.

Kariyeri boyunca 24 bin 815 sayı ve 11 bin 617 ribaund kaydeden Ewing, NBA tarihinde 22 bin sayı ve 10 bin ribaund barajını aşmayı başaran 10 oyuncudan biri.