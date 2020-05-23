Naomi Osaka en çok kazanan kadın sporcusu oldu

Japon tenisçi Naomi Osaka, Amerikalı Serena Williams’ı geride bırakarak en çok kazanan kadın sporcu unvanının yeni sahibi oldu. Forbes’un yaptığı habere göre ilk sıradaki Osaka, 37,4 milyon dolarlık kazancını, kazandığı turnuvalardan ve sponsorluk anlaşmalarından elde etti.

22 yaşındaki iki Grand Slam sahibi oyuncu 12 aydaki geliri ile bu periyotta bu kazanılmış tarihteki en yüksek miktara ulaşmayı başardı. 4 senedir listenin zirvesinde bulunan Williams, Japon raketten 1,4 milyon dolar kadar gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı.

12 aylık kazançlarda Rus tenisçi Maria Sharapova 2015 senesinde kazandığı 29,7 milyon dolarla daha önceki rekorun sahibiydi.

Forbes’un en çok kazanan kadın sporcular listesinin başında 1990’dan beri tenis sporcuları yer alıyor. 2004 senesinden beri ise bu isim Serena Williams veya Maria Sharapova ikilisinden biri oluyordu.

Osaka’nın yükselişi 2018’deki Amerika Açık finalinde Serena Williams’ı mağlup etmesiyle başlamıştı. Williams, Osaka’nın güçlü oyunu karşısında dağılmış ve kort hakemiyle tartışma yaşayarak unutulmaz bir müsabakaya imza atmıştı.

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Sonrasında 2019’daki Avustralya Açık’ı da kazanmayı başaran Osaka’nın o günden beri performansı aynı seviyede değil. Başarısında önemli pay sahibi olan kişisel koçu Sascha Bajin’le 2. Grand Slam zaferi sonrası yolları ayıran Osaka, şu anda genel klasmanda 10. sırada bulunuyor.

Florida doğumlu Osaka Japon bir anne ve Haitili bir babanın kızı. Nike, Nissan Motors, Shiseido ve Yonex gibi markalarla sponsorluğu bulunan genç yıldızın toplamda 15 sponsorluğu bulunuyor.