Michael Jordan’ın efsane şutu Last Shot’ta yıllar sonra çıkan ayrıntı

Karantina günlerinde The Last Dance ile tekrar dünya gündemine oturan Michael Jordan, sporseverler tarafından büyük ilgi topluyor. Son olarak efsane oyuncunun 1998 NBA Finali’nde soktuğu seriyi bitiren “Last Shot” olarak adlandırılan sayıyla konuşuluyor.

Seride 3-2 önde olan Chicago Bulls’ta Jordan, Utah Jazz oyuncu Bryon Russell’ın üzerinden attığı sayı, tarihin en ikonik sayıları arasında yer alıyor. Klasikleşen o anda, Jazz’ın salonu Delta Center’da oynanan mücadelede Jordan’ın crossover sonrasında kendisini savunan Russell’ı hafif iter ve ardından şuta kalkıp sayıyı yapar.

Şutu sokmasının ardından yarım saniye kadar şut formunu bozmayan Jordan’ı, Fernando Medina yakalamış ve o anı ölümsüzleştirmişti. Medina’nın çektiği kare son günlerde tekrar ortaya çıkartıldı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Look closer at this kid in the backdrop of MJ's final shot as a Chicago Bull. Six pic.twitter.com/PO5U12XzTd — ESPN (@espn) May 19, 2020

Fotoğrafta yıllar sonra fark edilen ayrıntı ise sporseverleri şok etti. Jazz taraftarlarının tahmin edileceği gibi ağırlıkta olduğu karede endişe hakim. Az sayıdaki Bulls taraftarı ise heyecan içinde.

“TÜM BU 6’LAR FOTOĞRAFI ÇILGIN HALE GETİRİYOR”

Küçük Bulls taraftarlarından birinin eliyle “altı” yapması, sporseverler tarafından genç taraftarın şampiyonluğu öngörmesi olarak yorumladı. Dahası fotoğrafta maçın bitimine 6,6 saniye kalması işin şaşırtıcı tarafı. Fotoğrafı çeken Medina durumu şu sözlerle anlatıyor:

“Fotoğrafta bulabilirseniz siyah Bulls formalı bir çocuk bulunuyor. Ellerini havaya kaldırmış ve şutun gireceğini biliyor. Zihninde Bulls çoktan kazanmış. Dahası maç saatinde bitime 6,6 saniye var. MJ’in 6. denemesindeki 6. şampiyonluğu. MJ 6-6 (198 cm) boyunda ve aylardan da haziran. Tüm bu 6’lar, fotoğrafı daha da çılgın bir hale getiriyor.”

Medina’nın çekmeyi başardığı bu kare, 2012 senesinde Sports Illustrated tarafından tarihin en iyi spor fotoğrafı olarak seçilmişti.