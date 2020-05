Michael Jordan’ın efsane şutu Last Shot’ta yıllar sonra çıkan ayrıntı

Karantina günlerinde The Last Dance ile tekrar dünya gündemine oturan Michael Jordan, sporseverler tarafından büyük ilgi topluyor. Son olarak efsane oyuncunun 1998 NBA Finali’nde soktuğu seriyi bitiren “Last Shot” olarak adlandırılan sayıyla konuşuluyor.

Seride 3-2 önde olan Chicago Bulls’ta Jordan, Utah Jazz oyuncu Bryon Russell’ın üzerinden attığı sayı, tarihin en ikonik sayıları arasında yer alıyor. Klasikleşen o anda, Jazz’ın salonu Delta Center’da oynanan mücadelede Jordan’ın crossover sonrasında kendisini savunan Russell’ı hafif iter ve ardından şuta kalkıp sayıyı yapar.

Şutu sokmasının ardından yarım saniye kadar şut formunu bozmayan Jordan’ı, Fernando Medina yakalamış ve o anı ölümsüzleştirmişti. Medina’nın çektiği kare son günlerde tekrar ortaya çıkartıldı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Look closer at this kid in the backdrop of MJ's final shot as a Chicago Bull.

Six pic.twitter.com/PO5U12XzTd

— ESPN (@espn) May 19, 2020