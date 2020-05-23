Meksika’da Liga MX tescil edildi, şampiyon belirlenmedi

Meksika’da erkekler ve kadınlarda birinci futbol ligi olan Liga MX’in 2020 sezonu corona virüsü pandemi nedeniyle tescil edildi. Yapılan açıklamaya göre ligde 2019-2020 sezonunda şampiyon belirlenmeyecek.

Uzmanlarla yapılan görüşmeler sonunda 15 Mart’ta askıya alınan lig “Bu büyük ailenin fertlerini riske atmamak için” ifadesiyle iptal edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tartışmasızdır ki ülkemizde, Meksika’nın futbol endüstrisini mutlak mantık çerçevesinde hareket etmeye ve sunulan taleplere birlik içinde yanıt vermeye zorlayan eşi benzeri görülmemiş bir durum deneyimliyoruz.

Elbette, Liga MX’in ve onu oluşturan tüm üyelerin bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz; bu bizim sorumluluğumuz ve bu nedenle bu kararlar alındı.”

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Santos Laguna’da sekiz futbolcuda corona çıkmıştı…

Çarşamba günü Santos Laguna ekibinde 8 oyuncuda corona virüsü tespit edilmiş ve bu oyuncuların hiçbirinin semptom göstermediği belirtilmişti. Açıklanan verilere göre 62 bin 527 vaka görülen Meksika’da corona virüsü nedeniyle 6 bin 989 kişi hayatını kaybetti. Meksika’da 22 Mayıs tarihinde ülkedeki yeni vaka sayısı ise 2 bin 960 olarak açıklandı.