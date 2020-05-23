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Bundesliga canlı izle | Wolfsburg Dortmund canlı yayın | Bundesliga 27. hafta

Bundesliga'da heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. 16.30'da başlayan birbirinden heyecanlı dört maçtan Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı ve Wolfsburg Borussia Dortmund maçı öne çıkıyor. Maçların canlı anlatımı Skor'da. Bundesliga canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

16:13 -
Haberler Almanya Bundesliga
Bundesliga canlı izle | Wolfsburg Dortmund canlı yayın | Bundesliga 27. hafta

Corona virüsü nedeniyle futbolun askıya alındığı bu dönemde sahalara dönmeyi başaran ilk büyük lig olan Almanya Bundesliga’da heyecan devam ediyor. 27. haftada 16.30’da başlayan dört maçın yanı sıra 19.30’da da Bayern Münih, Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor.

Bundesliga’da 27. hafta maçlarının canlı yayın anlatımı Skor’da. Haberde Bundesliga canlı izle bağlantısı da yer almakta. 16.30’da başlayan dört maçta Freiburg, Werder Bremen’i; Paderborn, Hoffenheim’ı; Wolfsburg, Borussia Dortmund’u; Borussia Mönchengladbach ise Bayer Leverkusen’i ağırlıyor.

BUNDESLIGA CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FREIBURG 0-0 W. BREMEN

GOL:

PADERBORN 0-1 HOFFENHEIM

GOL: Skov 4′

WOLFSBURG 0-0 B. DORTMUND

GOL:

B. M’GLADBACH 0-1 B. LEVERKUSEN

GOL: Havertz 7′

BAYERN MÜNİH (19.30) E. FRANKFURT

Almanya Bundesliga Corona
Son güncelleme: 16:39 23.05.2020