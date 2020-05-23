Beşiktaş için flaş açıklama! ‘Giderler arttı lale devi bitti’

Ekonomik krizin vurduğu kulüplerin başında Beşiktaş geliyor. Siyah-beyazlılar, 9 aylık dilimde 246 milyon TL zarar açıkladı. Çözüm yolu aranırken camiada da endişe hâkim. SÖZCÜ, Beşiktaş'ın geldiği noktayı, ‘Finans Kartalları' oluşumunun önemli ismi, spor ekonomisti Gökhan Tiryaki ile konuştu. Tiryaki, tüm kulüplerin röntgenini çekti…

Beşiktaş'ın mevcut borcu bitirme imkânı var mı?

Başkan Çebi'nin devraldığı Beşiktaş'ın özeti şu: 3 milyar TL borç, temlikler 5.5 milyarı aşmış, yıllık gelirler 550 milyon TL'ye gerilemiş ve yıllık zararı ise 400 milyon… Fikret Orman devraldığında yıllık gelirinin 2.5 katı borcu olan kulübü devrederken oran 5 kata çıkmış. Mevcut şartlarda Beşiktaş, nefes alamaz duruma geldi. Hedef, borcu bitirmek değil sürdürülebilir bir yapı kurmak olmalı. Bu seviye de yıllık gelirin üçte ikisi kadardır.

TBB yapılandırma anlaşması yarar mı getirdi zarar mı?

Orman, imzalanmaması gereken bir ‘yapılandırma' değil ‘borç tasfiyesi' sözleşmesine imza attı. Geçen sene bu zamanlar, Beşiktaş finansal krizdeydi; borçlanma maliyeti yüzde 30'u aşmıştı. O gün acil olan ödemeler için 250 milyon nakit kredi kullanıldı. Orman gelecek yönetimlerin elini kolunu bağlamakla kalmıyor bugün Beşiktaş'ın nefes almasını dahi engelliyor.

5. YIL 700 MİLYON TL

Anlaşma şartları?

Beşiktaş, bankalarla 1.45 milyar TL'lik sözleşme imzaladı. 1.2 milyar finansal borç yapılandırıldı, mevcut borçlar için 250 milyon TL de ek kredi kullanıldı. İlk 2 yıl sadece faiz ödemeli, son yıl 700 milyon TL'ye yakın balon ödemesi olan 5 yıllık vadeli yapısına ve enflasyonun oranına ek yüzde 5 marjlı faiz oranına sahip oldu. Enflasyonla birlikte faizin yüzde 21 olması kabul edilemez. Temerrüt durumu olursa da faizin yüzde 50 artacağı söyleniyor. Kulüplerin nasıl bir faiz oranıyla karşılaşacağını varın siz düşünün. 4.78 milyar TL'si yayın gelirlerinde olmak üzere 5.5 milyar TL gelirler temlik edilirken yüzde 7.5 da hisselerde rehin söz konusu.

Derneğin borcu da artıyor.

Doğru… Son 4 yılda 20 kat artarak 872 milyon TL'ye ulaşan ve katlanarak derneğin borcunun arttırıldığı bir durum… Sadece 9 ayda 372 milyon TL arttı ve bu meblağ için 87 milyon TL faiz de hesaplanarak faturalandırıldı.

ÇÖZÜM VAR

Futbol A.Ş. yabancı sermayeye satılabilir mi?

Kulüp tüzüğüne uygun olmamakla birlikte büyük kulüplerin satışına camiaları ikna etmek zor. Şu an borsada işlem gören şirketin sadece yüzde 51'i Beşiktaş'a ait; bu hisselerin de yüzde 7.5'i bankalara rehin verildi. Piyasa değeri 4 ayda 845 milyondan 500 milyon TL'nin altına düştü. Teorik olarak camia ikna edilip tüzük değiştirilse, satış söz konusu olabilir. Ancak kulübün ya da A.Ş'nin satışından önce diğer çözümlere odaklanılmalı.

2 yıl önce tarihi gelir varken neden bu duruma gelindi?

Kötü yönetim! Beşiktaş, 2016 yaz transfer döneminden beri yönetim becerisi anlamında kötüye gidiyor. 2 yıl üst üste gelen şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gelirleri, ‘Come to Beşiktaş' gibi akımlar, kadro değerinde rakiplerin geçilmesi. Bir ‘Lale Devri'ne dönerek gelirlerin sürekli geleceği varsayıldı ve mali disiplinden kopuldu. Beşiktaş iki sezon önce 906 milyon TL, o zamanki döviz kuruyla 200 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. Bu gelirin 550 milyon TL'ye (75-80 milyon Euro) gerilediğini görüyoruz. Gelirler azalıyorken giderleri kontrol edememek ve mevcut borcun maliyetlerinin artması, Lale Devri'ni sona erdirdi.

Yardım kampanyası ne kadar çare olur?

Zor dönemde sorumluluk alanlara, camia dinamiklerinin uyandırılması adına yardım edilmeli. Maddi destekten öte camianın bir araya gelmesine yarayacaktır. Fenerbahçe, 150 milyon TL kadar destek sağlamıştı. Beşiktaş'ın beklentisi 100- 120 milyon TL civarında.