Ahmet Nur Çebi’den bayram müjdesi!

Birikmiş borçlarla boğuşan Beşiktaş yönetiminden önemli bir hamle geldi. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre kulüp personelinin birikmiş alacaklarının önemli bir bölümü daha kapatıldı.

Eski yönetimden kalan 4 aylık maaşların bir kısmını daha önce ödeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Ramazan Bayramı'na girilirken personeli tekrar sevindirdi.

Dün itibariyle çalışanlara ciddi bir ödeme yapıldı. Bu rakamın 10 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. Personele rahat nefes aldıran bu gelişmede yöneticiler kendi kaynaklarını kullandı; Başkan Ahmet Nur Çebi ise yine başı çekti. Çebi'nin söz konusu rakamın yüzde 80'ini karşıladığı öğrenildi.

CORONAYI YENDİ TEŞEKKÜR ETTİ

Beşiktaş kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin coronayı yendiğini duyurdu. Pozitif çıkan 13 Mayıs'taki testin ardından 21 Mayıs'ta yapılan ikinci test ile klinik tarama çalışmalarının negatif sonuçlandığı açıklandı. Çebi'nin izolasyon sürecine ise bir süre daha devam edilecek. Yapılan diğer açıklamada ise yaşanan süreçte kulübe ve Çebi'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan kişi ve kurumlara teşekkür edildi.