ABD’de forma giyen yabancı profesyonel sporcular ülkeye giriş yasağından muaf tutulacak!

ABD İç Güvenlik Sekreteri Chad Wolf, profesyonel sporlarda boy gösteren bazı yabancı sporcuları ülkeye giriş yasağından muaf tutacaklarını açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle yurt dışından ülkeye girişlerin çok büyük oranda kısıtlı olduğu ülkede Başkan Donald Trump da bir süredir profesyonel spor müsabakalarına ihtiyaçları olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Wolf, Trump’ın görüşlerine paralel seyreden ifadeler kullandığı açıklamasında “Bugünün şartlarında Amerikalıların spora ihtiyacı var. Bu ekonomiyi yeniden açmanın ve profesyonel sporcularımızın iş başına dönmesinin zamanı geldi” ifadesini kullandı.

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Wolf, muafiyet kararının altına imza atarken ABD ise corona virüsü ile zorlu mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar ülkede 1 milyon 645 bin 353 vaka tespit edilirken corona virüsü nedeniyle 97 bin 655 kişi hayatını kaybetti.

Profesyonel sezonlar askıda…

ABD’de NBA’de sezon yaklaşık iki ay önce askıya alınırken takımlar küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor. MLB’de 26 Mart’ta başlaması gereken yeni sezon belirsiz bir tarihe ertelendi, NFL ise normal başlangıç tarihi olan 10 Eylül’de sezonu açmayı planlıyor.