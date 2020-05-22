Tunç Soyer’in başlattığı dev kampanya büyüyor! İzmir’in profesyonel kulüpleri de ‘Biz Varız’ dedi!

SÖZCÜ / İZMİR İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan ‘Biz Varız’ dayanışma kampanyasına Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor kulüpleri de destek verdi.

Hazırlanan bin 200 erzak kolisi, destek olunması gereken sporculara gönderilmek üzere amatör spor kulüplerinin temsilcilerinin oluşturduğu Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Karabağlar, Buca, Güney Bölgesi, Gaziemir ve Yarımada bölgesindeki amatör kulüplere iletildi.

‘BU SÜREÇTE ÖZELLİKLE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ DE YARA ALDILAR’

Erzak kolilerinin dağıtımının yapıldığı Celal Atik Spor Salonu'nda kulüp başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, küresel salgında en çok zorlanan alanlardan birinin spor olduğunu dile getirdi. Başkan Soyer, “Bu süreçte özellikle amatör spor kulüpleri de yara aldılar. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Kampanyaya destek olan Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmirli dayanışmanın ne demek olduğunu, her alanda herkese gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘İZMİR FARKLI BİR DURUŞ GÖSTERİYOR’

Amatör kulüplerin, profesyonel kulüplerin sporcu havuzu olduğunu ifade eden Soyer “Amatör kulüpler profesyonel kulüplerin kılcal damarları olmuştur. Yaşadığımız bu zorlu günlerde profesyonel kulüplerimiz, amatörlere sahip çıkmıştır. Hepinizle gurur duydum. Bu işe öncülük yapan arkadaşlara minnettarım. İyi ki varlar. İçimize su serptiler. Bunlar güzel günlerin işaretleri olacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir dayanışma yoktur. İzmir farklı bir duruş gösteriyor” dedi.

‘İZMİR FARKINI GÖSTERDİ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, sembolik gibi gözükse de profesyonellerden amatörlere böyle bir desteğin gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise bu dayanışmaya vesile oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, amatörlerle profesyonelleri böyle önemli bir projede birleştirip meşalenin yakıldığını söyledi.

Göztepe Spor Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, önemli bir işe imza atıldığını ve kulüp olarak daha büyük projelerde de yer almaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

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Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibiyle spor kulüp yöneticilerinin yakaladığı uyum sayesinde İzmir'in tek ses haline dönüştüğü ve bu organizasyonun maddiyattan çok, felsefesinin önemli olduğunu ifade etti.

Menemenspor Başkanı Tahir Şahin ise sosyalleşme adına çok önemli bir organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'in farkını gösterdiğini ve bu dayanışma ruhunun dalga dalga yayılacağına inandığını söyledi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, futbolun çok zor günler geçirdiği bu süreçte bu dayanışmayı alkışladıklarını aktardı.