The Last Dance’e bir itiraz daha! O pizzayı yapan kişi konuştu: “Aptalca şeyler söylüyor”

Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘The Last Dance’ (Son Dans) belgeseli tartışılmaya devam ediyor. Netflix Türkiye’nin en çok izlenen yapımı olduğu görülen belgeselde yer alan detaylara daha önce MJ’in takım arkadaşı Horace Grant itiraz etmişti.

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Son Dans’ta detaylı şekilde anlatılan bir başka olayla ilgili de tartışma başladı. 1997 NBA Finallerinin meşhur 5. maçında Jordan, Utah Jazz karşısında hasta hasta 38 sayı, 7 ribaund ve 5 asiste imza atmış ve tarih yazmıştı. O dönemde ünlü yıldızın maça ağır bir grip etkisi altında çıktığı açıklanmış, maç da tarihe ‘Flu Game’ olarak geçmişti.

Ancak belgeselde Michael Jordan ve antrenörü Tim Grover o geceyle ilgili farklı bir iddia ortaya attı: “Jordan grip olmamıştı, zehirlenmişti.”

Belgesele göre gece vakti karnı acıkan MJ, pizza sipariş etmişti. “Pizza kötü durumdaydı ve sadece ben yedim” diyen Jordan pizzayı 5 kişinin getirdiğini öne sürmüş, aynı kişilerin kapıdan Jordan’ı görmek için çaba gösterdiğini söylemişti. Jordan sonrasında fenalaşınca gece 3’te Grover odasına çağırılmıştı. Jordan’ı yerde kıvranırken gördüğünü söyleyen antrenör, “Grip değil gıda zehirlenmesi olduğu belliydi” demişti.

Pizzayı hazırladığı öne sürülen Craig Frite adlı kişi katıldığı radyo programında bu iddiaları net bir dille reddetti. O geceyi en küçük detayına kadar hatırladığı görülen Frite şöyle konuştu:

“Söylediği aptalca şeyler. 5 kişiymiş… Dükkanda o kadar kişi bile çalışmıyor, sadece iki kişiydik. Pizzayı yaptım ve şoförden beni otele götürmesini istedim. Jordan ekstra pepperonili ince, kıtır kenarlı büyük bir pizza sipariş etmişti. Tüm malzemeler tazeydi. Başka hiçbir şey yoktu.”

Pizzacıdaki işine yeni başladığını belirten Frite, Grover’ın kendisine 20 dolar artı bahşiş verdiğini söyledi.

“Jordan’ı görmek istedim. İçerde puro içiyordu, üstü çıplaktı ve cam açıktı. O dönemde Salt Lake soğuktu, üşütmüş olabilir. Veya yemek yediği diğer yerleri sorgulayabilir. Ama o pizza sağlamdı.”

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