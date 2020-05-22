Taraftarlar maçı Zoom’dan takip edecek, oyunculara destek verecek!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan futbola, dönüş için hazırlıklar yavaş yavaş başlarken kulüpler de seyircisiz oynanacak maçlarda ev sahibi olarak fark yaratabilmek yaratıcı çözümler bulmaya çalışıyor.

Bu yolda yeni bir fikirle gelen kulüpler arasında Danimarka Superliga ekibi AGF Aarhus yer aldı. Maçlarını Ceres Park’ta oynayan ekip, sezonun seyircisiz olarak devam edeceği günlerde Zoom’a başvuracak.

Aarhus, karantina günlerinde oldukça popüler olan video konferans uygulaması Zoom’la, iç saha maçlarında sahaya taraftar desteği yansıtmaya çalışacak. 28 Mayıs’ta yeniden başlayacak olan sezonda takım stadın çeşitli bölgelerine koyulan sahaya dönük ekranlarla hem taraftarın canlı olarak destek olmasını sağlayacak hem de futbolculara, maçı izleyen ve kendilerini destekleyen seyircileri görme imkanı sunulacak.

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‘Gurur duyuyoruz…’

22 farklı bölümden yer seçebilecek olan taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecekleri etkinlik için başvuruda bulunmak durumunda. Kulübün CEO’su Jacob Nielsen, “Bunu dünyada ilk kullanacak kulüp olduğumuz için gurur duyuyoruz. Öyle gözüküyor ki bir süre seyircisiz oynayacağız belki de başka kulüplere de benzer bir şekilde inisiyatif alıp bu imkandan faydalanmak noktasında ilham verebiliriz” dedi.