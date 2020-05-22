Süper Lig’de düşmeme fikri düştü!

Corona virüs salgını sonrasında Süper Lig'e dönüş için 12 Haziran tarihini belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün 18 takımın desteğini almıştı. Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüp temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısında Süper Lig'de son 7 sırada bulunan takımlar (Kayserispor, Ankaragücü, Ç.Rizespor, Y.Malatya, Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği) düşmenin kaldırılarak ligin tamamlanması ve 2020-21 sezonunun 21 takımla oynanmasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sözlü olarak talep etti. Başkan Özdemir de konunun yönetim kurulunda görüşüleceği sözünü verdi.

TAKVİMDE SIKINTI VAR

Talep, TFF kanadındaki ilk değerlendirmede çok gerçekçi bulunmadı. Düşmenin kalkması halinde bunun şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyerek heyecanı öldürmesi, tartışmaları beraberinde getirmesi demek. En önemli sorunlardan birisi de zaten gecikecek yeni sezon başlangıcının, seneye ertelenen EURO 2020 takvimine uymayı 21 takımın imkânsız hale getirmesi. 21 takım demek en iyi ihtimalle 1 ay daha fazla maç yapmak demek. Ayrıca yayın gelirlerinin doğal olarak seneye 18'e değil 21'e bölünecek olması da cabası. Bu üç temel sorun, TFF'nin bu öneriye kapıları kapatmasına neden oluyor.

Şampiyonluk yarışındaki kulüplerin düşmenin kalkmasını isteyen ligin son 7 sırasındaki takımlarla olan maçları şöyle:

Trabzon: Ankaragücü, Konya, Kayseri.

Başakşehir: Ankaragücü, Konya, Kayseri, Kasımpaşa.

Galatasaray: Rize, Ankaragücü.

Sivas: Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya, Gençlerbirliği.