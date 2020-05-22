Son dakika… Yeni Malatyaspor’da 2 pozitif vaka tespit edildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.