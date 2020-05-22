Sheffield United, Newcastle United’ın satışına engel olabilir

Newcastle United’ı satan alamaya çalışan Suudi birliğin önüne lig yönetimi bir engel daha çıkarabilir. Bunun sebebi Premier Lig’in bir diğer takımı Sheffield United’ın yine Suudi Arabistan hanedanlığından biri tarafından yönetiliyor olması.

Prens Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud 2013 senesinin son aylarında Sheffield kulübünden yüzde 50 oranında hisse satın almış ve Premier Lig’e böylece adım atmıştı. Lig kuralları karşı karşıya gelen iki takımın birbirlerini etkileme durumu oluşmasını yasaklıyor. Bu sebeple Newcastle United’ın satışı sıkıntıya girebilir.

Zira United’ı almaya çalışan birliğin başında bir başka Suudi Prens olan Mumammed bin Salman bulunuyor. Bin Salman, bin Abdulaziz Al Saud’un kuzenlerinden bir tanesi hanedan ailenin yaklaşık 10 bin kişiden oluştuğu biliniyor.. Bu sebeple iki kulüp arasındaki etkileşimin şeffalığı tartışılıyor.

Bin Salman ve içinde bulunduğu 300 milyar dolar değerindeki PIF, Newcastle United’ın şu anki başkanı Mike Ashley’den kulübü yaklaşık 300 milyon Sterlin karşılığında almak üzere. Premier Lig yönetiminin son olarak satışı onaylaması gerekiyor ancak yönetim henüz olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmadı.

İngiltere basınındaki haberlerde lig yönetiminin satışı bloke etme hakkının bulunduğu ve rasyonel şekilde düşünüldüğü takdirde bu satışa engel olabileceği yazıldı.

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