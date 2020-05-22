Oğuzhan Özyakup indirimle dönüyor!

FEDA döneminin simgesiydi. Arsenal'dan 2012'de transfer edildiğinde pek az tanınan Oğuzhan Özyakup, kulübün simgesi haline gelen FEDA döneminde ‘gençlere yatırım' politikasının ilk adımlarından oldu. Üst üste yaşanan iki şampiyonlukta önemli performans gösteren Ozzy, son dönemde tribünlerle yaşadığı polemiklerle gündeme geldi, son olarak da Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı. Artık 27 yaşına gelen yıldız futbolcu, yeni bir adım için kararını verdi.

KESİN KARARINI VERDİ

Oğuzhan, Feyenoord ile devam etmeyi düşünmediğini, bu kulüpten teklif gelse bile Beşiktaş'a dönmek istediğini yönetime iletti. Milli oyuncu, ikinci FEDA dönemi olarak görülen Beşiktaş'taki yeni yapılanmanın da simgesi olmaya aday. Çünkü yıldız futbolcu, indirime hazırlandığını yakın çevresiyle paylaştı. 2 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretini düşürecek Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda siyah-beyazlıların yine en önemli parçalarından biri olmayı planlıyor.