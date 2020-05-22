NBA ve Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti

NBA ve Utah Jazz’ın efsane koçu Jerry Sloan 78 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada Parkinson hastalığı ve Lewy vücut demansından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle Sloan’ın bu sabah erken saatlerde hayata veda ettiği belirtildi.

23 yıl aralıksız Utah Jazz’ı çalıştıran ve sayısız başarıyla bir döneme damga vuran koç için bir teşekkür mesajı yayınlayan kulüp acı kayıp için ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diledi.

Utah Jazz’a olan tutkusu ve bağlılığı ile bilinen Jerry Sloan müthiş başarılar elde ettiği kulüple emekliye ayrıldıktan sonra bile ilişkisini koparmamıştı.

MEHMET OKUR’DAN PAYLAŞIM

Eski Milli Basketbolcu Mehmet Okur da Utah Jazz’da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Jerry Sloan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Okur yaptığı paylaşımda “Bugün koç Jerry Sloan hayatını kaybetmiş. Benim kariyerimde çok önemli yeri olan biriydi. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı.”