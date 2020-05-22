Leeds Ceo’su: Premier Lig ve Championship’i tamamlayamamak ulusal bir utanç olur

Halihazırda Championship’te yarışan İngiltere’nin köklü kulüplerinden Leeds United’ın CEO’su Angus Kinnear, Premier Lig ve Championship’in corona salgını sebebiyle tamamlanamamasının İngiltere adına ulusal bir utanç olacağını söyledi.

İngiltere’de profesyonel futbol Mart ortasından beri pandemi sebebiyle oynanmıyor. Ancak Premier Lig önümüzde ay itibarıyla fikstürünü kaldığı yerden başlatmaya hazırlanıyor. Championship tarafı ise önümüzdeki hafta ligin nasıl tamamlanacağına dair bir oylama düzenleyecek.

“ENGELLERDEN BAHSETMEYİ BIRAKIP ÇÖZÜM ÜRETMEMİZİN VAKTİ GELDİ”

Almanya’da Bundesliga, geride bıraktığımız hafta sonu seyircisiz bir şekilde ligi başlatmıştı. Avrupa’da Fransa haricindeki diğer büyük ligler de geri dönüşe hazırlanıyor. Leeds CEO’su Kinnear, İngiltere’nin de bir çözüm üreterek harekete geçmesini istiyor.

İngiltere’nin önemli spor bilim insanlarına sahip olduğunu vurgulayan yönetici, “Bu konuda fikir üretebilecek insanlarımız var ve sürekli engellerden bahsetmeyi bırakıp çözüm üretmeye başlamamızın vakti geldi. Diğer tarafta Bundesliga, La Liga ya da Serie A tamamen güvenli bir şekilde maçlara başlarken, Dünya’daki en büyük 1. ve 5. liglerin geri dönememesi İngiltere olarak bizim adımıza büyük bir ulusal utanç olur” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Premier Lig takımları, olası bir geri dönüş ihtimali dolayısıyla küçük gruplar halinde bu hafta içerisinde antrenmanlara başlamıştı.

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Leeds United ara öncesinde 71 puanla Championship’in zirvesinde yer alıyordu. Maç başına puan baz alınarak takımların liglerden inme/çıkma durumlarına karar verilirse Leeds, Premier Lig’e yükselmeyi garantilemiş oluyor. Buna karşın Kinnear, ligi tamamlamak istedikleri konusunda ısrarcı:

“Eğer fırsatçı bir şekilde davransaydık, ligin bu şekilde tamamlanması ve maç başına puan uygulamasının kullanılması konusunda ısrarcı olurduk. Ancak bunun aksine tüm çabamız ligi sezon başında nasıl başlattıysak o şekilde de bitirebilmektir.”