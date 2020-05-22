David Luiz, MTV Cribs’te oynayacak

Amerika’nın popüler müzik ve eğlence kanalı MTV, futbolcuları temel alan bir televizyon programı yapmaya hazırlanıyor. Karantina günlerini kapsayacak yapım, kanalın ünlü programı MTV: Cribs’in futbol versiyonu olacak.

Klasik anlamdaki “Reality Show” kavramının futbolcula uyarlandığı programda, oyuncuların günlük rutinlerini, nasıl fit kaldıklarını, sıra dışı hobilerini hatta buzdolabında ne tuttuklarını göreceğiz. Programın bu versiyonun ismi Cribs: Footballers Stay Home olarak açıklanırken, bölümler 22 dakikalık uzunlukta olacak.

Programda Arsenal'dan Pierre-Emerick Aubameyang ve David Luiz, Manchester United’tan Jesse Lingard ve Andreas Pereira, Borrusia Dortmund’tan Axel Witsel ve Barcelona’dan Fifa 2017 Yılın Kadın oyuncu olan Lieke Martens yer alacak.

Prdüksiyon, oyuncuların kendi çekimlerinden oluşacak. Çekimlerde IPhone ve kamera ekipmanları kullanılırken online olarak yapım şirketi Orto Studios çalışanları, futbolculara bu çekimlerde destek verecek.

Orto’dan yapılan açıklamada uzaktan çekim sırasında çalışanlar futbolcuların çekimlerine canlı erişim sağlayacaklar ve bu sayede yapımın “gerçek zamanlı” etkisi korunurken profesyonel bir iş çıkartılabilecek.

MTV International’ın yardımcı başkanı Craig Orr, “MTV Cribs, kanal tarihinin en ikonik şovu olarak tüm dünyada izlenmeye devam ediyor. Karantina sırasında sporseverlerin organizasyonlara bu kadar özlem duymalarından yola çıkarak takipçisi oldukları sporcuların hayatlarını ekranlara getirmenin iyi bir fikir olacağını düşündük” diyerek yeni programı müjdeledi.

Cribs: Footballers Stay Home, 1 Haziran’da ilk bölümünü yayınlayacak. Program 180 ülkede gösterilecek.