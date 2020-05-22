Chelsea’den Kante kararı! Tesisleri terk etmişti

İngiltere Premier Lig’de corona virüsü salgını sonrası askıya alınan sezona yeniden başlamaya hazırlanan takımlar, antrenmanlarına başladı. Bu takımlar arasında yer alan Chelsea’de, corona virüsüne ilk yakalanan isimlerden biri olan Fransız yıldız N'Golo Kante, takımın antrenman tesislerine geldi. Ancak sağlık durumu hakkında tedirginliği devam eden ve antrenmana çıkmayı reddeden Kante, tesislerden ayrılarak evine geri döndü.

Kante’ye ceza verilip verilmeyeceği merak edilirken, Chelsea’den Fransız yıldız hakkında daha önce görülmemiş bir karar çıktı. Chelsea yönetimi, teknik heyetin de olumlu görüş belirtmesi üzerine, Kante’ye sezonun kalanında da izin verdi. Kante’ye, kendisini tekrar futbol oynamak için psikolojik olarak iyi hissedene kadar evinde kalması söylendi.

Kardeşini 2018 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Kante’nin, psikolojik olarak hazır olmadığına karar veren Chelsea yönetimi, Fransız yıldıza tam destek verdi.

Takımın geri kalanı ise antrenmana devam etti.