Carlos Vela: The Last Dance bana Thierry Henry’yi hatırlattı

Game of Thrones’un yarattığı büyük etkinin ardından ilk kez bir yapım tüm Amerika ve Dünya’yı etkisi altına aldı: The Last Dance. Corona salgınının etkisiyle 10 bölümlük belgesel bir televizyon fenomeni haline gelmeyi başardı ve tüm takipçilerinin pazar (saat farkı sebebiyle bizde pazartesi) günü rutini oldu.

Los Angeles FC’nin ünlü oyuncusu Carlos Vela için de durum farklı değil. The Goal’a verdiği röportajda hiçbir bölümü geciktirmediğini söyleyen Vela, “Her pazar oradaydım. Eşim durumdan mutlu değildi ancak o iki saat için bana müsaade etmesini istedim” diyor.

Vela büyük bir NBA hayranı. Özellikle eskiden, kafa dağıtmak için boş zamanlarını basketbol izleyerek geçirirmiş. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Meksikalı yıldız Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda LA Lakers formasıyla smaç yaparken görülmüştü.

Belgeselde Michael Jordan ve Chicago Bulls’un şampiyonlukları anlatılırken, MJ’in rekabetçi yönü detaylı bir biçimde mercek altına alınıyor. Liderlik ettiği takım arkadaşlarını ileri taşıyabilmek için onları mental anlamda zorlayan Jordan’ın tarzı kimileri tarafından eleştirilirken, kimilerince de hayranlıkla takip edildi.

“BANA THIERRY HENRY’Yİ HATIRLATTI”

Kariyerinde birçok önemli isimle yan yana mücadele eden Vela, Jordan’ın takım arkadaşlarını zorlayan ve herkese daha iyisi için meydan okuyan halinin kendisine Arsenal’den takım arkadaşı olan Thierry Henry’yi hatırlattığını söylüyor.

Vela aynı takımda olmasına rağmen Henry’yle hiç aynı sahayı paylaşma fırsatına erişemedi. Fransız yıldızın kariyerinin zirvesinde olduğu Arsenal yıllarında Vela, çalışma izni kazanması için kiralık olarak başka takımlarda top koşturmuştu.

Buna karşın Jordan’ı izlerken Henry’nin saha dışındaki halini anımsayan Vela, “Thierry Henry gerçekten zor bir karakterdi. Her gün en iyisi olabilmek için çabalardı. Genç oyuncuları daha fazlasını yapabilmeleri için zorlardı. Profesyonel olmalarını ve antrenmanın her gününe, her şeylerini getirmelerini isterdi. Bize ‘Sıkı çalışırsanız, sahada büyük oynarsınız’ derdi. Benim için her zaman büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Onunla oynadığım için halen gurur duyuyorum. Muhteşem bir liderdi” diyor.

Buna karşın Vela’nın kariyerindeki gelişim biraz ertelenmişti. Real Sociedad’a transfer olan oyuncu orada geçirdiği dönemin sonuna doğru kendisini La Liga’da kanıtlamış ve ardından MLS’e transfer olarak Amerika kıtasında bir yıldıza dönüşmüştü.

Geçtiğimiz MLS sezonunda 31 maçta 34 gol bularak rekor kıran Vela, takımının da bir sezonda en çok puan alma rekorunu kırmasına büyük katkıda bulunmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, “Jordan’ı izlediğimde şaşırmadım. Onu gördüğünüzde başkalarında olmayan özel bir şey hissediyorsunuz. Ondan birçok şey öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bir motivasyon olmalı, daha fazla zorlayabilmeliyim. Böylece takım arkadaşlarıma yardımcı olup daha fazla şampiyonluk kazanabilir” diye konuştu.