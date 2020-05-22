BJK Kabataş Vakfı, İZOT Evden Otizm Festivali’nin final gecesini destekliyor

İZOT Evden Otizm Festivali kapsamında, “Haydi Yeteneğini Göster!” sloganıyla yola çıkan İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun Instagram hesabından (izmirizot) yapılan canlı yayınlarla, farklı alanlarda performans sergilemek isteyen otizmli çocuklara ve gençlere fırsat veriliyor.

Birbirinden ünlü isimler ve değerli sanatçıların yanı sıra BJK Kabataş Vakfı’nın da destek verdiği organizasyon, Final Gecesi için planlanan yoğun katılım vesilesi ile de geniş kitlelerde otizm farkındalığını arttırmaya çalışıyor.

Final gecesine Armağan Pekkaya ( Yönetmen), Berna Sağlam Naipoğlu (İletişimci), Burak KUT (Müzisyen), Celil Nalçakan(Oyuncu), Cem Arslan (Radyocu), Ergin Güngör (ODFED Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı), Gökhan Tepe (Müzisyen), Güvenç Dağüstün (Müzisyen), Hasan Anıl Cansızoğlu (BJK Kabataş Başkanı ve Eğitim Gönüllüsü), Jessica O'Rourke Çarmıklı (Sporcu), Mehmet Turgut (Fotoğraf Sanatçıcı), Özgen Zeybek (Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni), Sümer Ezgü (Müzisyen) ve Şebnem Sungur (Müzisyen) katılacak.

İZOT İzmir Otizm Orkestrası

Nisan 2013'ten bu yana kurucu şefliğini Dr. Orçun BERRAKÇAY'ın yürüttüğü İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu; ortalama 60 otizmli öğrencinin katılımı ve tamamı gönüllü eğitimcilerin destekleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 185 konser gerçekleştiren grup, okul öncesi dönemden üniversiteye kadar geniş bir yaş aralığında katılımcıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.