Beşiktaş’ta hazırlıklara Dorukhan Toköz damga vuruyor! ‘Hiç sakatlanmamış gibi…’

Süper Lig’de askıya alınan sezona 12 Haziran’da dönüş yapılacak. Kulüpler buna göre Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde hazırlıklarını sürdürürken corona virüsü krizini atlatan Beşiktaş da çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Sergen Yalçın ve ekibinin yönetiminde gerçekleşen çalışmalara şu ana kadar Dorukhan Toköz damga vuruyor. Uzun bir diz sakatlığı geçiren Dorukhan hakkında “sanki hiç sakatlık geçirmemiş gibi” yorumları yapılırken genç oyuncunun rehabilitasyon sürecinde kendine çok iyi baktığı gözlemleniyor.

Son çift kale maça damga vuran Dorukhan Toköz’ün yüzde 100’le dönüşü milli takım için de bir sevindirici haber olarak öne çıkıyor. Öte yandan altyapıya da gözünü çeviren Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ı mutlu eden bir diğer isim ise Erdoğan Kaya oldu.

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Erdoğan Kaya yüzleri güldürdü!

Savunmanın merkezinde görev yapan 2001 doğumlu genç oyuncu sergilediği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Muhtemel bir sıkışık fikstürde geniş kadroların ön plana çıkması beklenirken Erdoğan’ın, Sergen Yalçın’ın elini rotasyonda oldukça rahatlatması bekleniyor. Genç oyuncu kalan sekiz haftada zaman zaman süre alacağı düşünülüyor.