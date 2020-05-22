Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi negatif çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi corona virüsünü yendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler sonrasında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi’nin tedavisine hemen başlanmıştı. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı için süreci evde geçiren Çebi, bu süreçte akciğer tomografisi de çektirdi.

Çebi, ilaç tedavisiyle evinde gözlem altında tutuldu. Beşiktaş Başkanı’nın son yapılan test sonucunun negatif çıkması ise yüzleri güldürdü. Beşiktaş’ta son yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştı. Başkan Çebi’nin de testinin negatif çıkmasıyla birlikte siyah-beyazlı kulüpte pozitif vaka kalmadı.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü”