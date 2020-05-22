Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick: ‘Belirleyici olan mantalite!’

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, oyuncularının birbirlerini, boş tribünler karşısında bile kazanma mantalitesini korumak adına motive etmek için daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Majör spor etkinlikleri arasında geri dönüşü sağlayan ilk organizasyon olan ve geri dönüş sonrası ikinci hafta sonuna hazırlanan Bundesliga’da maçlar seyircisiz oynanacak.

Bu dezavantajdan etkilenmeden kazanma mantalitesini korumanın belirleyici olacağını düşünen Flick’in öğrencileri geri dönüşün ilk maçında Union Berlin’i deplasmanda 2-0’la geçmişti.

Video konferans yoluyla yapılan basın toplantısında konuşan Flick, “Belirleyici olan mantalite. Elbette daha kaliteli oyunculara sahip olmak bir avantaj ama içinde bulunduğumuz durum kolay olmayan bir durum” dedi ve ekledi:

“Kilit unsur kazanma mantalitesini sahaya taşıyabilmek. Oyuncular boş tribünler yüzünden eksilen motivasyon kaynağını kendini sahada daha da zorlayarak, iterek tamamlamak çok önemli.”

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Bundesliga’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’un dört puan önünde 58 puanla zirvede yer alan Bayern Münih, üst üste sekizinci kez şampiyonluğa ulaşıp kendi rekorunu geliştirmek istiyor.

‘Ne bekleyeceğimizi biliyoruz’

Flick ayrıca “Şimdi hepimiz en bir kez boş tribünler önünde oynadık. Ne bekleyeceğimizi biliyoruz. İlk maçımızdan önce Allianz Arena’da çalışarak atmosferin nasıl olacağını da görmüştük” dedi.

Bundesliga’da maçlarda sahada, kenarda ve tribünde olmak üzere stadyum içerisinde 200 kişiye izin veriliyor. Stadyum çevresinde ise taraftarların stat çevresinde toplanma ihtimaline karşı 100 güvenlik görevlisi bulunuyor.

Almanya’da bu gün kadar toplam 179 bin 160 vaka tespit edilirken 8 bin 316 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.