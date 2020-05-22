Anadolu Efes, corona virüsü testine girdi

Euroleague’de sezonun temmuz ayında tek maçlı 8’li Final usulüne göre oynanmasını planlarken 24 Mayıs’ta yapılacak nihai açıklama öncesinde Anadolu Efes “devam” kararı verilmesine karşın tüm takıma corona virüsü testi yaptırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten testlerle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesislerimizde Covid-19 testleri gerçekleştirilmiştir.

Test sonuçları belli olduğunda kulübümüz tarafından açıklanacaktır.”