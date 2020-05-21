Walt Disney’e transfer kapıda! ‘İçimdeki aktörlük yeteneğini keşfettim’

– Olimpiyat Oyunları ertelendiğinde Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ”Hayaller ertelendi” dedi. 2021 yılında Milli Takımımız’ı neler bekliyor? – Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri bizim için harika geçti. Olimpiyatlar için çok heyecanlanmıştık ama bu heyecanımızı bir yıl ertelemek zorundayız. Olimpiyat tarihinin en gösterişli, birleştirici ve iyileştirici organizasyonuna gideceğiz. Bu, çok sıra dışı bir fırsat. Sırbistan, Çin, ABD ve İtalya, kâğıt üzerinde avantajlı görünüyor. Ancak, her turnuva bir sürprize ihtiyaç duyar. Ve biz bu sürprizi yapabilecek her şeye sahip bir takımız. Bir sporcu hayatında kaç kere olimpiyat sahnesinde yer alacağını bilemez. Çünkü ne kadar iyi olursanız olun elemeler çok zorludur ve muhtemelen bu fırsatı bir kereden fazla elde edemeyeceksinizdir. Bunu asla aklımızdan çıkarmadan, varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Ama orada kendimizi eğlenmekten ve keyif almaktan da asla mahrum etmemeliyiz. Bir sene uzun gibi gözükse de göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Çok iyi ve planlı hazırlanmalıyız.