Victor Moses’ın geleceği belirsiz

Eski Fenerbahçeli Victor Moses’ın geleceğindeki belirsizlik git gide büyüyor. Nijeryalı oyuncunun Inter Milan’daki vasat kiralık performansı sebebiyle tekrar İtalya’ya dönebilmesi zor gözüküyor.

29 yaşındaki oyuncunun durumunu Chelsea’ye soran Inter tarafı, oyuncuya biçilen 10,75 milyon Sterlin’lik ücreti ödemeye sıcak bakmıyor. Corona salgını sebebiyle ekonomik anlamda sıkışan Antonio Conte’nin çalıştırdığı Inter’in, İngiliz basınında çıkan haberlere göre 6 milyon Sterlin’in üzerine çıkması mümkün değil.

Sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelen ve pandemi sebebiyle Inter ile yalnızca 3 maçta ilk 11’de forma giyen Moses’ın İtalya dönmesini ancak teknik direktör Conte mümkün kılabilir. Conte’nin oyuncunun kalmasına ikna olması durumunda eski kulübü Chelsea’yle olan bağlarını kullanarak; Maviler’den bonservis indiriminde bulunmasını isteyebilir.

Diğer yandan 2021 yazında kulübü Chelsea ile sözleşmesi sona erecek Nijeryalı, Chelsea teknik direktörü Frank Lampard’ın planları arasında bulunmuyor.

Victor Moses 2019/2020 sezonunun ilk yarısını ülkemizde, Fenerbahçe’de, geçirmişti.