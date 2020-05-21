Şişme manken skandalına rekor ceza!

Güney Kore K-League ekiplerinden FC Seul, corona virüsü sonrası seyircisiz olarak yeniden başlayan sezona bir skandalla görüş yaptı. Tribünleri şişmen manken ile dolduran FC Seul takımı, bazı mankenlerin cinsel amaçla kullanılan mankenlerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı. Ancak özür yeterli olmadı ve FC Seul, 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Bu rakam, Güney Kore’de bir takıma verilen en yüksek para cezası oldu.

FC Seul’un, skandaldan para cezası ile kurtulamayacağı, Seul Belediyesi’nin de olayı soruşturmaya başladığı öğrenildi. Güney Kore’de yayınlanan Kookmin Ilbo gazetesine göre belediyenin sosyal tesislerden sorumlu bölümü, soruşturma sonrasında FC Seul takımının, stadyumu kullanma hakkını iptal edebileceği belirtildi.

Karşılaşmada FC Seul, konuk ettiği rakibini Gwangju’yu 1-0 yenmiş, ancak karşılaşmadan çok tribünlerde yer alan şişme mankenler konuşulmuştu.

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