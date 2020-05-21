Shad Gaspard’ın ölümü ile ilgili yürek burkan detay! Akıntıya kapılmadan hemen önce…

Amerikan güreşinin en tanınmış isimlerinden biri olan Shad Gaspard, yüzmek için girdiği California’daki Marina del Rey Plajı’nda akıntıya kapılarak 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Yaklaşık üç gün aranan Shad Gaspard’ın cesedi, sahile vurmuş bir şekilde bulunmuştu. Shad Gaspard’ın, 10 yaşındaki oğlu ve arkadaşları ile birlikte yüzerken hayatını kaybetmesine neden olan talihsiz olay anı cankurtaranlar tarafından anlatıldı.

Los Angeles Cankurtaranlar Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay anı ile ilgili “Shad Gaspard ve oğlunun akıntıya kapıldığını ve boğulmak üzere olduklarını gördük. Hemen onları kurtarmak için harekete geçtik. Yanlarına vardığımızda Shad Gaspard, bizden önce oğlunu kurtarmamızı istedi. Biz de oğlunu akıntıdan kurtararak karaya çıkardık. Daha sonra Shad Gaspard’ı kurtarmak için geri döndük. Ancak yerini tespit edemedik” denildi.

Oğlunu karaya çıkarırken Shad Gaspard’a cankurtaran simidi verdiklerini de belirten cankurtaranlar “Ancak dalgaların boyu nedeniyle can kurtaran simidi yeterli olamadı. Bu büyüklükteki dalgalarla mücadele etmek gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

ABD Sahil Güvenliği, üç gün boyunca Shad Gaspard’ı 70 sahil deniz miline yakın aradıktan sonra, onu bulma çabalarını askıya aldı. 20 Mayıs 2020 tarihinde, Shad Gaspard’ın ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Amerikan güreşini bıraktıktan sonra 2010 yılında aktörlüğe başlayan Shad Gaspard ‘Think Like a Man Too’, ‘Get Hard’, ‘The Game’ ve ‘From Dusk till Dawn: The Series’ gibi filmlerde rol almıştı. Assassin & Son adlı grafik romanının da yaratıcılarından biriydi.

İLGİLİ HABER Shad Gaspard`dan acı haber geldi! Yüzerken kaybolmuştu