Ryan Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum

Finansal hedefini açıklayan Ryan Babel yaptığı bazı yatırımları açıklarken, futboldan daha fazla para kazanabileceği bir iş olmadığını söyledi. İşte Babel’in açıklamaları…

“AYDA 100 VE 300 BİN EURO”

Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, ‘Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?’ Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok. Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

“BANKADAKİ SIFIRLAR BÜYÜSÜN DERİM”

Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli. 2010’da Liverpool’dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, ‘Bankada 6 sıfırlı param var’ diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? ‘Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün’ derim.

“40-50 DAİRE ALMAM LAZIM”

11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım. Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı.

“PARANIN BENİM İÇİN ÇALIŞMASINI İSTİYORUM”

Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum.