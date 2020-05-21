Pierre-Emerick Aubameyang, Lando Norris ile Monaco’da birlikte yarışacak

Arsenal santrforu Pierre-Emerick Aubameyang, hafta sonu McLaren pilotu Lando Norris ile sanal ortamda Monaco Grand Prix’sine katılacak.

Gerçek pistin yarı uzunluğunda yapılan yarışta Formula 1 pilotları evlerinde bulunan simülatörden yarışa katılacak. Sanal olarak yapılacak yarış, pandemi sebebiyle iptal edilen organizasyonla aynı günde yapılacak.

Corona salgını sebebiyle hem Premier Lig hem de Formula 1 sezonlarına verilen ara devam ediyor. İki organizasyonun da Temmuz ayında tekrar başlamasını bekleniyor.

Gabonlu yıldız sanal Formula 1 yarışlarına katılan son futbol yıldızı olacak. Daha önce Manchester City’li Sergio Aguero, Real Madrid’li Thibaut Courtois ve Barcelona’lı Arthur Melo İspanya Grand Prix’sine bir arada katılmış ve F1 2019 oyununda gerçek Formula 1 oyuncularına karşı yarışmıştı.

McLaren’in paylaştığı tanıtım videosunda Lando Norris’in hafta sonu kendisinin takım arkadaşı olacak Aubameyang’a, “Hızlı olursan iyi edersin” dediği görülüyor.

2010/2011 sezonunda Monaco forması giyen golcü oyuncu, “Biraz zor ama her gün antrenman yapmaya çalışıyorum. Bazı virajları almak gerçekten çok zorlu” şeklinde yorumda bulundu.

Morris buna karşılık olarak, “Evet dostum, senin için en zor yarışı seçmişler. Monaco’da yarışmak hiç de kolay değildir” diye cevap verdi. Kazanmaları için Lando’nun yardımına ihtiyaçları olduğunu söyleyen Aubameyang, antrenman dışındaki boş vakitlerinde oyunu oynadığından bahsetti.

30 yaşındaki futbolcu, Arsenal’e transfer olduğu günden beri, takımının en skoreri olarak göze çarpıyor.

Monaco Grand Prix’sinde ‘Despacito’ şarkısıyla ünlenen şarkıcı Luis Fonsi, Racing Point aracıyla yarışa katılacak. Thibaut Courtois ise Alfa Romeo ile pistlere İspanya Grand Prix’si sonrası geri dönecek. Hawaii kökenli profesyonel sörfçü Kai Lenny de Red Bull ile yarışta yer alacak.

6 kez Dünya Şampiyonu pilot Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas, sanal F1 yarışlarındaki ilk mücadelelerine çıkacaklar.