Osmanlıspor’da Ali Güneş dönemi

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir’den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneş’i getirdi. Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya vardı. Teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 1’inci Lig’e çıkaran Güneş; Bartınspor, Hatayspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Karabükspor, Afyonspor gibi Türk takımlarının yanında Makedonya’da Bregalnica Stip ve Horizont Turnovo ekiplerinde de görev yaptı.

‘DİNAMİK BİR TAKIMA SAHİBİZ’

Osmanlıspor’la anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden teknik direktör Ali Güneş, “Bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme başarısı göstermiş ve Süper Lig’de önemli başarılara imza atmış böylesine değerli bir kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Ben ve ekibime burada çalışma fırsatı veren başta Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Bu bir yandan avantajken diğer yandan da dezavantaj olabiliyor. Nitekim sezon başından bu yana da öyle olmuş. Genç olmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle bireysel hatalardan basit maçlar verilmiş. Bu bireysel hataları en aza indirebilirsek ve takımı bu sezon ligde tutabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ali Güneş’in ekibinde ise Alper Akıcı (yardımcı antrenör), Mustafa Marangoz (antrenör), Sadık Öztürk (kaleci antrenörü), Muzaffer Çaylı (atletik performans-analiz) görev yapacak.

OSMANLISPOR TESTTEN GEÇTİ

Diğer taraftan, bugün Batıkent Tesisleri’nde toplanan başkent ekibinin yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve görevli personel Kovid-19 testinden geçti. Osmanlıspor test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.